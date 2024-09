Produtor joga tomate fora e o preço sobe para o consumidor Excesso de produção, amadurecimento rápido e pragas levam produtor a descartar tomate Trilha do Agro|Lucas Limão 09/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os produtores de tomate não tinham alternativa. Diante de clima seco e quente forçando o amadurecimento rápido dos frutos e estimulando o surgimento de pragas, somado ao aumento da oferta e preços baixos, o horticultor partiu para o descarte de boa parte da produção. Com isso, a oferta de tomate diminuiu e os preços no atacado reagiram. A alta dos preços já recai sobre os consumidores.

Os preços no atacado avançam acentuadamente. Se no início de setembro, em Belo Horizonte, a caixa de tomate salada com 20 quilos era negociada no atacado a R$ 38,33, em apenas cinco dias saltou para R$ 66,25, segundo o Cepea/Usp. Não foi diferente no Rio de Janeiro: na primeira semana de setembro a caixa de tomate salada no atacado era comercializada em média a R$ 43,33 subiu esta semana para R$ 76,67; e em São Paulo avançou de R$ 46,43 para R$ 67,50.

PEQUENOS PRODUTORES SOFREM MAIS -- “Os que mais descartam tomates são os pequenos produtores... Os grandes têm a cadeia produtiva, quase não têm perda”, explica Joel de Souza Meira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Branco, no interior de São Paulo, município que é o terceiro maior produtor paulista de tomates. Ele lembra que os últimos três anos os bons preços do tomate no mercado incentivaram o aumento de produção. Mas o clima ruim surpreendeu os produtores, reduzindo a qualidade dos frutos.

“O tomate é uma cultura que gosta de um clima ameno e úmido. Com clima ruim a cultura fica suscetível a doenças e com duração irregular, o que não ajuda na hora da venda”, explica Sérgio Mitsuo Ishicava, engenheiro agrônomo da CATI em Paraibuna (SP).

“Essa situação climática com calor excessivo ainda pode aumentar o preço do tomate para o consumidor final mais adiante”, diz Joel Souza Meira. É que o calor acelera a produção e “pode comprometer as futuras lavouras”, acredita.