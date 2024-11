São Paulo deve colher 30% mais soja na safra 2024/25, um novo recorde Área plantada com soja cresce 3,9% em São Paulo, mas a produtividade será 25% maior Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 28/10/2024 - 17h23 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h34 ) twitter

São Paulo produzirá 4,75 milhões de toneladas de soja nesta safra.

O Brasil pode ter uma safra de grãos recorde em 24/25 e São Paulo também. O primeiro levantamento para a safra de grãos 2024/25 elaborado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê crescimento de 12,7% na produção brasileira de soja. Em São Paulo, o aumento previsto é de 30%. A primeira estimativa é otimista: em 24/25 os paulistas devem colher 19,4% mais grãos em relação à safra anterior e o Brasil 8,3% mais.

Se confirmados, os números da próxima safra brasileira de grãos serão 0,8% maiores que a safra 2022/23, que já foi recorde, como destacou em nota, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a Faesp, com base em dados da Conab.

‌



Colheita maior em São Paulo -- A produção paulista de grãos chegará a 10,7 milhões de toneladas em 2024/25, um aumento de 19,4% frente a safra anterior. Isso graças a uma produtividade 17,4% superior (média de quase quatro toneladas por hectare) e uma área cultivada 1,7% maior, totalizando 2,67 milhões de hectares.

No caso da soja, a produção estimada para o estado é de 4,75 milhões de toneladas, quase um terço acima da safra anterior. A área plantada cresce 3,9% -- perto de 1,36 milhão de hectares -- com projeção de aumento de 25,1% na produtividade.

‌



Para o amendoim, a produção estimada é recorde: 832,3 mil toneladas, representando um crescimento de 40,6% em relação à safra passada. A área projetada se mantém estável, em pouco mais de 213 mil hectares, segundo a Conab. Mas, mesmo com a área plantada se mantendo estável, os paulistas devem produzir mais amendoim, pois a produtividade deve aumentar 40,6%, ou seja, salta para 3.900 quilos por hectare.

“As primeiras estimativas de safra da Conab são feitas com base em métodos estatísticos. Como as lavouras não estão implantadas, não há como fazer levantamento de campo. Portanto, no decorrer da safra, conforme os plantios vão sendo finalizados e as lavouras vão se desenvolvendo, a Conab vai reestimando a produção e fazendo os ajustes necessários nas previsões”, lembra Larissa Amaral, Engenheira Agrônoma e Analista Técnica do Departamento Econômico da Faesp.

‌



Como a Conab divulga todo mês uma reestimativa de safra, considerando a evolução no campo. “Provavelmente projeção inicial sofrerá alterações. De qualquer modo, caso se consolide, a safra 2024/25 terá produção recorde de grãos no Brasil e no estado de São Paulo”, explica.

Recorde brasileiro depende do clima – Se o clima colaborar, a produção de grãos no Brasil terá novo recorde na próxima safra. As estimativas da Conab indicam crescimento de 8,3% em comparação à safra anterior, um total de 322,5 milhões de toneladas, o que significaria um aumento de 0,8% em relação à safra 2022/23, que já foi recorde. Comparada a safra 2023/24, a área plantada com grãos nesta safra cresce quase 2,0%, atingindo 81,3 milhões de hectares, enquanto a produtividade nacional aumenta 6,2%, alcançando 3.964 quilos por hectare.

A produção brasileira de soja, carro-chefe do agronegócio nacional, também pode bater recorde nesta safra. Apesar do atraso no plantio, a área plantada será 2,8% maior e a produtividade aumentará 9,6%, indicando uma colheita de 166 milhões de toneladas. (Colaborou Lucas Limão)

