Ministério da Agricultura suspende emergência sanitária no Rio Grande do Sul após casos de doença de Newcastle em aves A decisão do ministério acontece três semanas depois de confirmado o caso da doença na cidade de Anta Gorda Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 06/08/2024 - 10h50 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h02 ) ‌



Doença foi registrada na cidade de Anta Gorda Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu o estado de emergência sanitária no Rio Grande do Sul, enquanto negocia a retomada das exportações com países que ainda mantém suspensas as importações de aves e demais produtos avícolas. A declaração foi publicada na edição desta terça-feira (06) do Diário Oficial da União, que traz a Portaria Mapa nº 706, de 5 de agosto de 2024.

O fim do estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul em função da detecção da infecção pelo vírus patogênico da doença de Newcastle em aves comerciais repercute positivamente na abertura do SIAVS 2024, o Salão Internacional de Proteína Animal, promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em São Paulo até a próxima quinta-feira (08).

“Respondemos bem ao surto de Newcastle”, disse o economista Eduardo Gianetti da Fonseca, na palestra de abertura do Congresso SIAVs. “Não podemos nos acomodar. O mundo é implacável, até porque os países usam isso como pretexto protecionista, diante de qualquer anomalia que apareça na questão sanitária”.

Ainda está sob controle rígido e Zonas de Restrição a exportação de aves vivas, seus produtos e material genético avícola, as áreas perifocal e de vigilância, em um raio de 10 km, a partir do foco da doença de Newcastle, detectado no município gaúcho de Anta Gorda. Mas tanto a abrangência como a duração dessa Zona de Restrição podem ser alteradas com decisão da Secretaria de Defesa Agropecuária, se assim permitirem a evolução das investigações epidemiológicas e dos trabalhos de vigilância zoossanitária animal em andamento.

A decisão do Ministério da Agricultura ocorre três semanas depois de confirmado, no dia 17 de julho passado, o caso de Newcastle em Anta Gorda. No dia seguinte, em 18 de julho, o Mapa notificava a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Uma semana depois, em 25 de julho, após mobilização de intensa fiscalização e análise de técnicos do Governo Federal e do Governo Estadual, o Mapa comunicava à OMSA que o caso estava encerrado, já que não foram detectados novos casos da doença.