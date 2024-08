IML identifica 17 corpos de vítimas da tragédia aérea de Vinhedo (SP) Oito corpos já foram liberados para serem feitos os sepultamentos e outros nove estão em processo de documentação Queda de avião em Vinhedo (SP)|Do R7 12/08/2024 - 11h54 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h01 ) ‌



Avião que caiu tinha 62 pessoas a bordo

O IML (Instituto Médico Legal) conseguiu identificar 17 das 62 vítimas do acidente aéreo do voo 2283 da Voepass, até a manhã desta segunda-feira (12). Dos identificados, oito foram entregues para as famílias para serem feitos os sepultamentos. Já, outros nove estão em processo de documentação para a liberação dos corpos.

Desde sábado, o IML central de São Paulo trabalha exclusivamente no reconhecimento das vítimas da queda do avião em Vinhedo, interior de São Paulo, ocorrido na última sexta-feira. São mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia em função da verificação dos corpos.

Para a identificação, os profissionais utilizam exames de DNA de parentes, documentação médica das vítimas e informações que subsidiam o trabalho dos peritos. Até agora, foram coletados os DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel, no Paraná.

Não há previsão para o fim dos trabalhos do IML, já que a maior dificuldade está em identificar os passageiros que estavam na parte traseira da aeronave, onde o incêndio foi mais intenso.

