Lula decreta luto de três dias por mortes em queda de avião no interior de SP Medida será publicada no Diário Oficial da União ainda nesta sexta; 61 pessoas morreram na tragédia aérea Queda de avião em Vinhedo (SP)|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 20h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h29 ) ‌



Mais cedo, Lula homenageou as vítimas Ricardo Stuckert/Presidência da República - 9.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou na noite desta sexta-feira (9) luto oficial de três dias pelas 61 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP), que ia de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP). Segundo o Palácio do Planalto, o decreto será publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda nesta sexta (9). Estavam a bordo da aeronave da empresa VOEPASS, antiga Passaredo, 57 passageiros e quatro tripulantes.

Lula anunciou a medida pelas redes sociais. O petista soube da tragédia em Itajaí (SC), onde participava da cerimônia de lançamento de um navio de guerra. Ao abrir o discurso, o presidente lamentou as mortes e pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país. pic.twitter.com/6XZmBLFgo3 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024

Os dois gravadores do avião já foram recuperados pelas equipes do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e serão trazidos para Brasília (DF), para análise e investigação. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta (9). São sete Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O que está no local é o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), de São Paulo.

As caixas-pretas são primordiais para esclarecer o que aconteceu no acidente — uma delas grava os dados do voo e a outra, as conversas.

A aeronave decolou de Cascavel às 11h50 e deveria pousar em Guarulhos às 13h45. Segundo informações da FAB (Força Aérea Brasileira), a partir das 13h21, a aeronave não respondeu mais às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato com o radar ocorreu às 13h22.