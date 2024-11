‘A saúde aqui em Aracaju (SE) está um caos’, diz a futura prefeita, Emília Corrêa, em entrevista à RECORD NEWS Durante o programa News 19h, candidata abordou seus planos de combate à crise na saúde e no transporte público da região Record News|Do R7 30/10/2024 - 20h15 (Atualizado em 31/10/2024 - 13h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Candidata Emília Corrêa, do PL, é convidada pela RECORD NEWS para uma entrevista no programa News 19h, comandado pelo apresentador Rafael Algarte Divulgação/RECORD NEWS

Em Aracaju, Sergipe, a candidata Emília Corrêa, do PL, foi a primeira mulher eleita na história do município. Na terça-feira (29), a futura prefeita foi convidada pela RECORD NEWS para uma entrevista no programa News 19h, comandado pelo apresentador Rafael Algarte, para falar sobre seu plano de governo.

No início do bate-papo, o apresentador questiona Emília sobre o compromisso que ela terá com a cidade. A futura prefeita pretende resolver alguns dos maiores problemas da região de Aracaju, a saúde e o transporte público. “Aqui em Aracaju está um caos, em 16 anos de gestão não cuidaram disso. E esse é o principal direito da pessoa, certo? Nos postos de saúde e hospitais faltam médicos, faltam remédios, falta toda a estrutura. Queremos trazer uma estrutura capaz de atender a população”, afirmou.

Por fim, Emília Corrêa levantou a questão da ampliação e manutenção do transporte público. Nos últimos anos, a população viu cada vez mais um aumento das passagens sem que houvesse um retorno, com a estagnação do serviço prestado na cidade. “Temos um problema muito sério com o transporte público, que está sucateado, inadequado e caro, não gera conforto nem dignidade. Está em andamento um processo de licitação que foi suspenso pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, depois liberado, mas suspenso novamente. Nossa intenção é realizar a licitação de forma adequada para atender à demanda de transporte de qualidade, com ar-condicionado, tarifa mais barata, porque a tarifa aqui é cara,” concluiu.

Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS no Youtube: