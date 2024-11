Assista à íntegra do pronunciamento de Haddad para acalmar o mercado nesta quinta-feira

Em pronunciamento para detalhar as medidas do governo com objetivo de cortar gastos e cumprir a meta fiscal, nesta quinta-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , tentou acalmar a reação do mercado e conter o dólar, dizendo que precisava "dissipar informações incorretas veiculadas ontem". O ministro afirmou que o aumento da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 não vai afetar a arrecadação, mas, sim, "corrigir distorções do sistema". Se aprovada, a regra passa a valer em 2026.