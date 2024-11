Conheça o brasileiro de 112 anos que deve assumir posto de homem mais velho do mundo

Após a morte do homem considerado o mais velho do mundo, o britânico John Tinniswood, de 112 anos, a expectativa é que um brasileiro assuma o título. O cearense João Marinho Neto, também de 112 anos, vem de uma família de fazendeiros e tem seis filhos, 22 netos e 15 bisnetos, além de tataranetos. Ele já lidera o ranking de idosos do site Longevi-Quest, mas precisa ser oficializado pela equipe do Livro dos Recordes . Tinniswood nasceu em 1912, em Liverpool, e se casou no auge da Segunda Guerra Mundial . Ele também serviu o Exército, onde atuou como responsável pelas finanças e pelo suprimento de alimentos. A família afirmou que o idoso morreu “cercado por música e amor”.