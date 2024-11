Empresas usam inteligência artificial para filtrar candidatos; veja como ir bem na seleção

Com o aprimoramento da inteligência artificial , as empresas começaram a adotar a tecnologia para no recrutamento de candidatos. Por isso, é importante que todos prestem bastante atenção na hora de elaborar o currículo. Isso porque a ferramenta usa as informações da vaga e do perfil desejado pela empresa para ranquear os candidatos e filtrar os mais adaptados ao cargo. Por isso, o currículo tem que ser objetivo, mostrar a formação técnica para a vaga e indicar habilidades alinhadas ao cargo oferecido.