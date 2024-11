Justiça expede quatro pedidos de prisão em caso de transplante de órgãos com HIV

Polícia Civil do Rio de Janeiro efetua operação na manhã desta segunda-feira (14) para cumprir quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão sobre o caso de transplantes de órgãos infectados com HIV , até o momento, duas pessoas foram presas, um dos sócios proprietários do laboratório e o responsável pelos laudos emitidos.



Além dos seis casos de HIV positivo em órgãos transplantados pelo laboratório, a investigação da polícia levantou a suspeita que o grupo criminoso falsificava laudos de outros exames. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, o local não possuía registro oficial e não apontou um responsável técnico para operar.