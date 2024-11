'Morador do 1º andar está pagando a piscina da cobertura', diz Rui Costa, sobre mudança no IR

Em pronunciamento para detalhar as medidas de cortes de gastos do governo Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que as mudanças no Imposto de Renda foram idealizadas para diminuir as desigualdades entre os brasileiros. "Por que alguém que ganha R$ 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Estamos buscando um país mais justo , onde todos que moram no condomínio paguem as taxas. Porque quem mora no primeiro andar está pagando sozinho a taxa de quem mora na cobertura com piscina", disse.