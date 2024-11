Claudia Raia desabafa sobre etarismo: ‘Vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo’ Em entrevista à RECORD NEWS, no programa Mulheres Positivas, a atriz destacou a falta de espaço na indústria e como a maternidade transformou sua vida Record News|Do R7 08/11/2024 - 19h59 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h59 ) twitter

A atriz Claudia Raia foi entrevistada por Fabi Saad, no Mulheres Positivas Divulgação/RECORD NEWS

Na quinta-feira (7), a atriz Claudia Raia foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, da RECORD NEWS. Durante a conversa, Claudia falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento.

Com 40 anos de carreira, Claudia iniciou a entrevista destacando seu papel como figura pública na luta pela representatividade feminina. Refletindo sobre o que chama de “limbo” em que muitas mulheres caem ao atingirem certa idade, ela enfatizou a importância de enfrentar essa realidade. “Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: ‘Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!’”, afirmou.

A atriz também abordou a desigualdade de gênero e a falta de oportunidades para mulheres maduras. “Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos”, revelou.

Claudia relembrou sua trajetória como produtora, contando sobre as dificuldades que enfrentou ao lançar seu primeiro musical, Não Fuja da Raia, em um período em que muitos acreditavam que o gênero não teria sucesso no Brasil. “Diziam que musicais não faziam parte da nossa cultura, mas eu insisti. Produzi e foi um sucesso. Isso me deu uma autonomia incrível, e hoje sigo investindo em projetos que me desafiam”, contou.

Em outro momento da entrevista, Claudia refletiu sobre a maternidade, destacando como a maturidade mudou sua forma de viver esse papel aos 56 anos. Mãe de Enzo, de 23 anos, Sophia, de 20 anos e Luca, de 1 ano, ela explicou como a sabedoria adquirida com a idade transformou sua relação com os filhos. “A maturidade traz sabedoria. Quando somos jovens, tentamos estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença nas minhas três maternidades. Tive Enzo aos 30, Sophia aos 36 e Luca aos 56. Hoje, priorizo estar presente de forma plena com meus filhos.”

Por fim, Claudia falou sobre como o teatro a ajuda a manter o foco e a presença, habilidades que considera essenciais tanto na vida moderna quanto na maternidade. “O teatro exige que eu esteja 100% ali, concentrada. Com as redes sociais e o excesso de informações, é fácil se distrair, mas no teatro isso não é possível. E aplico o mesmo princípio na maternidade.”

