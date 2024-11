Conexão Record News entrevista Mauro Mendes, governador do Mato Grosso Conversa abordará temas importantes como os impactos ambientais e assistencialismo aos povos indígenas Conexão Record News|Do R7 24/10/2024 - 18h38 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h38 ) twitter

Renata Loures conduz entrevista especial com o governador do Mato Grosso Divulgação/RECORD NEWS

Nesta sexta (25), a partir das 13h30, ao vivo, Renata Loures conduzirá uma entrevista especial com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, no programa CONEXÃO RECORD NEWS, onde será abordado temas fundamentais ligados a política e economia interna do Brasil.

O foco será o agronegócio, um dos pilares da economia brasileira; e os principais desafios que o setor enfrenta, como o escoamento da produção, além dos impactos ambientais causados pela seca e pelas queimadas; e a assistência social aos povos indígenas, temas cada vez mais urgentes no cenário atual.

Em 2023, a produção agrícola teve um salto expressivo, e mesmo em condições adversas, em 2024, o setor foi responsável por quase metade das exportações nacionais, totalizando impressionantes US$ 166,5 bilhões. Grande parte desse resultado veio do cultivo de grãos, como soja e milho, com destaque para o estado de Mato Grosso, que se consolidou como líder na produção de comodities, incluindo a cana-de-açúcar.

Outro ponto crucial que será abordado na entrevista é a assistência social aos povos indígenas. Em um cenário de expansão agrícola e pressão sobre territórios tradicionais, o debate sobre o bem-estar dessas comunidades ganha ainda mais relevância, sendo uma oportunidade para discutir políticas de apoio e preservação dos direitos dos povos originários.

O CONEXÃO RECORD NEWS vai ao ar nesta sexta-feira (25), a partir das 13h30.