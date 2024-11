Eleições nos EUA: 'Todo mundo está de olho na Pensilvânia’, afirma analista sobre estado decisivo

O estado da Pensilvânia está no centro das atenções no último dia das eleições nos Estados Unidos, que ocorre nesta terça-feira (5). Em entrevista ao Conexão Record News , Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional e professor da Universidade de Oxford, afirmou que “todo mundo está de olho na Pensilvânia”, pois o estado, com seus 19 delegados, pode definir a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris . “Se Trump ganhar na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia, ele já tem os 270 votos exatos e já estará eleito”, explicou o especialista. “Em compensação, se Kamala Harris ganhar no estado, ela fecha a ‘blue wall’ (estados com histórico em eleger democratas), o que garante sua eleição. Então, hoje a Pensilvânia é a 'cereja do bolo'.”



