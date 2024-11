‘Mais rápido, direto e preciso’: entenda novo sistema de defesa a laser de Israel

O investimento de R$ 3 bilhões de Israel para ampliar seu sistema de defesa aérea "vai proteger ainda mais o país contra seus inimigos", afirma Igor Lucena, doutor em relações internacionais. Em entrevista ao Conexão Record News , nesta terça-feira (29), o especialista explica que o mundo está vivenciando uma nova corrida armamentista, e que este investimento poderá reduzir o custo de defesa de Israel. “A partir do ano que vem, a capacidade de defesa de Israel, com o sistema a laser, será muito mais rápida, direta e precisa”, diz Lucena.



O Ministério da Defesa de Israel anunciou nesta segunda-feira (28) que o investimento será destinado ao desenvolvimento do sistema conhecido como "Iron Beam", que conta com tecnologia a laser para interceptação de drones e outras ameaças aéreas de forma mais eficaz. O diretor-geral do ministério, Eyal Zamir, afirmou que o sistema vai começar a funcionar em um ano.