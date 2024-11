Copinha Feminina na RECORD NEWS: Claudete Troiano é a convidada especial para comentar a partida entre Corinthians e Cruzeiro neste domingo (1º) Pioneira da participação feminina nas transmissões esportivas do Brasil, ela fala sobre a volta ao esporte e avalia sua relação com o futebol Record News|Do R7 29/11/2024 - 19h51 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h58 ) twitter

RECORD NEWS irá receber como convidada ilustre Claudete Troiano para comentar Copinha Feminina Reprodução/Instagram

Neste domingo (1º), a partir das 17h30, a RECORD NEWS realiza uma transmissão especial do jogo entre Corinthians e Cruzeiro pela Copinha Feminina. O destaque será a participação de Claudete Troiano, uma das pioneiras na narração esportiva no Brasil.

Reconhecida por seu trabalho na Rádio Mulher durante os anos 1970, Claudete fez história ao ser a primeira mulher a narrar uma partida de futebol no país, desafiando barreiras em uma época de resistência à presença feminina no jornalismo esportivo.

“Acho a iniciativa maravilhosa, especialmente porque esta é apenas a segunda edição da Copinha, e já recebe esse tratamento de uma rede como a RECORD NEWS. É gratificante participar desse momento que envolve uma das equipes mais fortes do futebol feminino”, conta Claudete, sobre o convite para participar da transmissão do campeonato como comentarista.

A artista relembra sua trajetória e destaca o impacto de sua atuação como narradora. “Na época, eu não tinha noção da repercussão ou importância disso, era muito nova. Foi na década de 1970 e, hoje, vejo que nós, pioneiras, contribuímos muito para que o público se acostumasse com a voz feminina e para que os cronistas esportivos enxergassem a mulher como alguém que entende de futebol, gosta de ir ao estádio e está presente em todos os aspectos do esporte. Acho que nossa contribuição foi abrir portas para que as mulheres pudessem, no bom sentido, invadir esse mundo tão masculino”, afirmou Claudete.

A transmissão contará com Lucas Pereira na narração, Claudete Troiano e Ana Paula Oliveira nos comentários e apresentação de Caique Resende. Julia Ballarini estará no gramado trazendo informações em tempo real.

Não perca este confronto emocionante no estádio do Canindé, ao vivo pela RECORD NEWS, neste domingo (1º), às 17h30.