Elas com a Bola: RECORD NEWS estreia o primeiro programa de futebol feminino da TV aberta brasileira nesta segunda (29) De segunda a sexta-feira, a partir das 19h45, a atração será comandada por Nayara Inorro, Mary Silvestre e Pedro Salgado Record News|Do R7 29/07/2024 - 12h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta segunda (29), estreia Elas com a Bola, a partir das 19h45, na RECORD NEWS Divulgação/RECORD

Mais um golaço da RECORD NEWS! A emissora vai estrear, nesta segunda (29), o programa esportivo Elas com a Bola, que vai trazer ao telespectador e internauta tudo sobre o mundo do futebol feminino, além de análises e entrevistas exclusivas.

A atração será exibida de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS, no canal do YouTube da emissora, onde ficarão disponíveis os programas anteriores. Nayara Inorro, Mary Silvestre e Pedro Salgado formam a escalação do Elas com a Bola.

Camila Moraes, diretora de jornalismo da RECORD NEWS, ressalta a importância do novo programa na TV aberta para suprir a grande procura do público por notícias e atualizações sobre o futebol feminino.

“A Record News é pioneira ao colocar no ar o primeiro programa de futebol feminino da TV aberta brasileira. Percebemos um desejo da nossa audiência em consumir esse tipo de produto e também um interesse das marcas em apoiar o esporte feminino no país. Com a criação do Elas com a Bola, unimos as duas demandas e ainda fortalecemos a imagem das nossas atletas”, afirma Camila.

Publicidade

Nayara Inorro

A atleta de futsal da Ferroviária também está escalada para o Elas com a Bola. Com mais de uma década de carreira no futebol de campo e de quadra, ela também faz sucesso nos palcos, como cantora sertaneja. ‘’Fiquei feliz com o convite. Há 15 anos, vivencio o futebol como atleta. E, agora, ter a oportunidade de falar da modalidade fora de campo, como comentarista, me deixou muito entusiasmada. O Elas com a Bola será um grande desafio, mas, sem dúvidas, muito satisfatório poder levar essa paixão, que é o futebol feminino, para o país inteiro”, comenta Nayara, ansiosa para o desafio.

Publicidade

Mary Silvestre

Outra mulher no comando do Elas com a Bola é Mary Silvestre. Jornalista de formação, também é apresentadora de TV, cantora, atriz e ficou em segundo lugar no concurso de beleza Miss Mundo Brasil, em 2011. “Estou muito feliz com essa oportunidade incrível de dar voz a milhares de mulheres do Brasil e do mundo, através do programa. É uma grande honra trabalhar com uma equipe tão talentosa e dedicada como a da Record News. Estamos empenhados em dar visibilidade ao esporte, destacar as conquistas das nossas atletas e inspirar futuras gerações”, comemora.

Publicidade

Pedro Salgado

Com mais de dez anos de carreira televisiva, Pedro Salgado já passou pelos grandes veículos de comunicação e, há quatro anos, está na Record News, onde apresentou alguns dos principais jornais. Ele tem no currículo a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e enaltece a ampla divulgação que o Elas com a Bola proporcionará ao futebol feminino: “Com o Elas com a Bola, o futebol feminino vai parar de ser exceção! A gente vai mostrar como o esporte feminino está crescendo no nosso país”.

Grade esportiva da RECORD NEWS

De segunda a sexta-feira, a partir das 18h50, sob comando de Caíque Resende, o Esporte Record News traz, para todo o país, as notícias esportivas do Brasil e do mundo, além da repercussão dos acontecimentos do Paulistão Feminino 2024.

E por falar em Paulistão Feminino, a emissora está transmitindo jogos do torneio estadual, com comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, e narração de Lucas Pereira.

O Elas com a Bola será exibido de segunda a sexta-feira, às 19h45, para todo o Brasil, na RECORD NEWS.