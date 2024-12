RECORD NEWS transmite o confronto decisivo entre Palmeiras e Flamengo na Copinha Feminina desta quinta (5) Com os dois times empatados na tabela, o Palmeiras precisa levar a vitória para ir direto para as quartas de final Esporte Record News|Do R7 04/12/2024 - 17h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h36 ) twitter

Fernando Camargo comandará a narração, enquanto Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira ficam por conta dos comentários

Nesta quinta-feira (5), o Palmeiras terá que encarar um desafio crucial para se manter na Copinha Feminina: Receber o Flamengo, atual campeão da competição e líder do Grupo C. Com isso, as Palestrinas precisam da vitória para garantir vaga direta nas quartas de final sem depender dos resultados de outros grupos. A partida será transmitida ao vivo pela RECORD NEWS, a partir das 14h45.

A transmissão contará com a narração de Fernando Camargo, comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira, além da apresentação de Caique Resende. Direto do gramado, Julia Ballarini trará as informações do jogo em tempo real.

Sobre o jogo

Na segunda-feira (2), o Palmeiras venceu o Minas Brasília por 1 a 0 em um jogo truncado que foi decidido com um gol de Stephanie no início do segundo tempo. Apesar da vitória, o time alviverde mostrou dificuldades e precisará superar o entrosado Flamengo, que manteve a liderança do grupo ao golear o Botafogo-PB por 7 a 0, com destaque para a atuação de Mariana, Ingrid e Kaylane, que balançaram as redes na partida dominada pelo Rubro-Negro.

Agora, ambos os times somam seis pontos cada. Como apenas o primeiro colocado tem vaga garantida nas quartas, o Palmeiras precisa vencer a partida para avançar sem depender dos resultados dos outros grupos.