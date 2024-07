Estúdio News fala sobre a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho

Alto contraste

Estúdio News recebe Guilherme Guimarães Feliciano neste sábado (6) Divulgação/RECORD

Quebrar o estigma social e promover uma melhor compreensão sobre os diversos tipos de transtornos tem sido um dos objetivos do Conselho Nacional de Justiça, no que tange aos servidores do Poder Judiciário. Em 2023, o CNJ lançou o Manual de Atendimento à Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, iniciativa que tem auxiliado na atuação diária da instituição.

Conscientizar e incluir pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho contribui para um ambiente acolhedor e motivador. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (6), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Guilherme Guimarães Feliciano, juiz do Trabalho e conselheiro do CNJ, destaca que atualmente o estigma é menor, pois a informação circula mais e o assunto é colocado mais à tona, inclusive por meio de declarações de famosos que se descobriram com espectro autista.

“O estigma é a maior barreira social, a maior dificuldade para que essas pessoas sejam integradas, inclusive aproveitadas, porque podem ser muito bem aproveitadas no contexto da sociedade como um todo, no mercado de trabalho, mas ainda há muito a caminhar, muitas vezes por conta dessas dificuldades maiores em manter relacionamentos sociais com neurotípicos, por diversas razões, como demonstrar sentimentos, o que muitas vezes transparece como uma timidez muito grande”, diz o juiz.

Feliciano, que assumiu como conselheiro do CNJ recentemente, conta que nos próximos dois anos pretende focar na integração do cidadão neurodivergente.

“Meu foco primeiro está exatamente naqueles neurodivergentes que acabam desenvolvendo alguma dificuldade de relacionamento e de convivência, que dificultam a sua própria atividade laboral, e, portanto, dificultam a sua integração ao ambiente de trabalho, isso tanto dentro do Poder Público como nas empresas e no mercado de trabalho em geral”, ressalta o magistrado.

A expectativa é de aperfeiçoar, entender e adaptar o atendimento e o ingresso dessas pessoas no ambiente de trabalho.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30.