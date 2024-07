Estúdio News mostra as características da ‘Geração do Quarto’ e a importância de cuidar das emoções O programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (20), às 22h30; acompanhe! Record News|Do R7 18/07/2024 - 10h28 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h33 ) ‌



Hugo Monteiro, Danielle H. Admoni e Gustavo Toledo Divulgação

Cuidar das emoções se faz necessário para diminuir os índices de ansiedade e depressão, segundo apontam especialistas. O Estúdio News deste sábado (20) vai abordar o tema e mostrar que desde a infância os sinais começam a surgir e nem sempre os cuidadores se dão conta do que está acontecendo.

O isolamento do mundo físico e aprofundamento no mundo virtual estão entre as características do fenômeno “Geração do Quarto”. De acordo com Hugo Monteiro, professor e autor do livro de mesmo nome, sua pesquisa feita com um grupo de pessoas entre 11 e 18 anos, aponta mudanças no comportamento e formas de se comunicar dos adolescentes.

“É uma geração ambivalente, quando ela se isola do contato físico, desse contato face a face, ela se aproxima profundamente do mundo virtual, do mundo das internets”, diz o professor.

A psiquiatra geral e da Infância e Adolescência, Danielle H. Admoni, ressalta o quanto a tecnologia modificou as relações que ficaram mais superficiais e mais distantes.

“Os adolescentes estão bem mais distanciados entre si e o que a gente espera na adolescência é o contrário, a gente espera que o adolescente fique com os pares, com os grupos, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, mais isoladas e isso vai para dentro do quarto. A vida, as relações vão diminuindo, elas vão se perdendo, o que é muito complicado do ponto de vista psíquico, as pessoas têm perdido um pouco essa habilidade social, nós somos sociáveis, a gente precisa um do outro para fazer as coisas e as pessoas têm perdido isso por conta da questão da tecnologia, e isso é preocupante”.

Para ensinar crianças e adolescentes a educar suas emoções e sentimentos, ambos concordam que é preciso que os adultos também estejam bem mentalmente e que se atentem aos indícios.

“As crianças e adolescentes sempre expressam os seus sentimentos e suas emoções, nem sempre eles conseguem dizer evidentemente o que estão passando, mas eles expressam, às vezes com agressividade, batendo a porta, dificuldade com desempenho escolar, respostas com aversão, com ironias. Tenho visto que a geração do quarto se expressa muito com o corpo, cabe ao adulto e a família prestar bastante atenção, ouvir crianças e adolescentes não só com palavras”, destaca Hugo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.