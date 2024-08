Crise política e humanitária na Venezuela é tema do Estúdio News deste sábado (24) Programa será exibido a partir das 22h30 na RECORD NEWS Estúdio News|Do R7 22/08/2024 - 18h14 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marco Nogueira, Renata Caetano e Acacio Miranda Divulgação/RECORD

A situação na Venezuela é extremamente complexa, e a crise política e humanitária que o país enfrenta está longe de uma solução fácil. O governo de Nicolás Maduro, herdeiro do Chavismo, tem se mantido no poder através de métodos autoritários, o que inclui o controle das instituições políticas e dos meios de comunicação. Esse é o tema do Estúdio News que será exibido neste sábado (24), às 22h30, na RECORD NEWS.

O Brasil, apesar de ser uma potência regional na América Latina, adota uma postura cautelosa em relação à Venezuela, a diplomacia brasileira parece estar aguardando um momento mais propício para se posicionar de forma mais clara, mantendo-se neutra e potencialmente apta a mediar futuras negociações.

“Nessa conciliação que eventualmente precisará ser feita com Maduro quem terá condições de sentar à mesa com ele, quem terá papel de neutralidade é o Brasil, por isso, o presidente da República não tomará nenhum posicionamento contundente porque ele já olha lá para frente, ele sabe que terá o papel de negociador com Nicolás Maduro”, destaca Acacio Miranda, especialista em Direito Internacional, Constitucional e Direitos Humanos.

O sociólogo Marco Nogueira, acredita que existe um risco nesse retardo de posicionamento.

‌



“Existe um risco do Brasil ficar fora do desfecho da crise venezuelana, porque de repente pode acontecer alguma catástrofe no país que acabe por forçar, digamos assim, o exílio do Nicolás Maduro. O Brasil ao se manter distante, na espera de que em um segundo momento, ele possa intervir como parceiro de uma negociação que finalize o processo é algo arriscado e que talvez paralise demais o processo diplomático, a política internacional do Brasil”, ressalta Nogueira.

As sanções impostas pelos Estados Unidos continuam a impactar a economia venezuelana, especialmente no setor de petróleo, mas têm tido pouco efeito na melhoria das condições de vida da população. O fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil é uma preocupação constante, especialmente em caso de um agravamento da crise interna.

‌



“As pessoas vivem uma crise humanitária muito grande, a Venezuela é hoje o país onde há o maior êxodo de nacionais do mundo, é o país onde uma maior quantidade de pessoas, de nacionais saíram do seu território”, conclui Miranda.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.