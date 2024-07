‘Diretas Já' é tema do Estúdio News deste sábado (27) O programa vai ao ar às 22h30, na RECORD NEWS Estúdio News|Do R7 25/07/2024 - 18h42 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h42 ) ‌



Maria Teresa Miceli Kerbauy, Sergio Fausto e Gustavo Toledo Divulgação

O movimento ‘Diretas Já', que será abordado no Estúdio News deste sábado (27), é lembrado como um marco na história política do Brasil, simbolizando a luta da população por democracia e liberdade, e o fim do regime militar.

A mobilização popular que ocorreu no Brasil entre 1983 e 1984, exigindo eleições diretas para presidente da República, surgiu em um contexto de insatisfação com a ditadura militar, que governava o país desde 1964, e marcou a luta pela redemocratização.

A principal reivindicação do movimento era a aprovação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que propunha a realização de eleições diretas para presidente em 1985. Apesar da forte pressão popular, a emenda foi rejeitada pelo Congresso Nacional em abril de 1984.

Considerada a maior movimentação popular do país, a campanha se iniciou com manifestações de setores da sociedade civil, como sindicatos, partidos políticos, artistas e intelectuais, ganhando força com o apoio da população em geral.

Sergio Fausto, diretor geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, conta que presenciou algumas manifestações e que houve um engajamento, em especial de destaques do esporte, como o jogador do Corinthians, Sócrates, e do locutor esportivo Osmar Santos.

“Foi um reencontro dos brasileiros que haviam lutado contra a ditadura, cantava-se o hino nacional, um grande sentimento de união pela democracia, foi um momento fabuloso da vida política brasileira. Foi um movimento de frente ampla das oposições que reuniu Lula, Brizola, Tancredo, Ulysses, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, de fato, foi um momento de grande união das oposições”, destaca Sergio.

Maria Teresa Miceli Kerbauy, professora da Unesp, ressalta que o apoio do setor de esporte e de artistas contribuíram para mobilizar a população.

“Esses influenciadores, essas pessoas que se são do setor de arte, do setor de esportes, passam a ter uma importância muito grande na mobilização da sociedade brasileiras até chegar ao ponto que hoje nós chegamos, nos influenciadores serem às vezes mais importantes do que os próprios políticos” diz a professora.

Maria Teresa comenta ser importante relembrar esse momento histórico no Brasil, que foi fundamental para manutenção da democracia, e Fausto completa dizendo que não há democracia se não houver eleição direta e competitiva.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.