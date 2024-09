Estúdio News aborda a conscientização da gestão de resíduos orgânicos O programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (7), às 22h30; saiba mais! Estúdio News|Do R7 05/09/2024 - 16h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marco Antônio Leal, Isabela da Cruz Bonatto e Renata Caetano Divulgação/RECORD

A conscientização acerca do destino do lixo é uma das pautas mais importantes da contemporaneidade. Com impactos diretos no meio ambiente, água e solo são prejudicados com a disposição incorreta de resíduos orgânicos. Devido a isso, o tema ganha espaço no Estúdio News que será exibido neste sábado (7), às 22h30, na RECORD NEWS.

Toneladas de resíduos orgânicos são produzidas anualmente no Brasil, compostos principalmente por restos de alimentos, cascas de frutas e vegetais, folhas, galhos e outros materiais biodegradáveis. Estima-se que os resíduos orgânicos correspondam a cerca de 50% do total de resíduos sólidos urbanos produzidos no país.

A gestão inadequada dos resíduos orgânicos tem impactos ambientais significativos, como a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano, liberado durante a decomposição dos resíduos em aterros sanitários. Além disso, a disposição incorreta desses resíduos pode contribuir para a contaminação do solo e da água.

Pequenas ações, que começam em casa, contribuem para o futuro do planeta.

‌



Isabela da Cruz Bonatto, embaixadora do Movimento Circular, enfatiza que a responsabilidade compartilhada é o caminho.

“Temos que contar com o consumidor, a empresa privada, o governo, a indústria, com quem vai fazer essa coleta, com a gestão pública desses resíduos. Essa gestão começa na nossa casa, quando a gente colabora com o processo tudo fica mais fácil lá para frente, desde separar para comercialização, mas também pensando em quem vai receber esses nossos resíduos”, diz Isabela.

‌



A compostagem, técnica eficaz para transformar resíduos orgânicos em adubo de alta qualidade, que pode ser utilizado na agricultura e na jardinagem, permite fazer o processamento de grande parte desses materiais.

“O aproveitamento agrícola de resíduos orgânicos tem avançado muito. Com relação à compostagem, existem várias iniciativas públicas, privadas e de associações em diversos estados, tecnologia não falta, o que falta é conscientização do aproveitamento desse tipo de resíduo, algo que do meu ponto de vista avançou bastante nos últimos anos”, destaca o pesquisador na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica (RJ), Marco Antônio Leal.

‌



A embaixadora do Movimento Circular reforça que apesar da tecnologia estar chegando, é preciso que ela avance para diversos locais e haja pessoas engajadas que queiram aplicá-la para servir de exemplo.

“É necessária a junção de conscientização com instrumentos para financiamento, políticas públicas, fiscalização e monitoramento”, ressalta Isabela.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.