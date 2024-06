Estúdio News |Do R7

Estúdio News aborda as problemáticas da Segurança Alimentar O programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (29), às 22h30; saiba mais!

Alto contraste

A+

A-

Edna Oliveira, Gustavo Medeiros e Gustavo Toledo Divulgação/Estúdio News

A produção de alimentos, se mal manejada, é um risco para o meio ambiente e será debatida no Estúdio News deste sábado (29), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

A Embrapa, junto ao Ministério da Agricultura e outros ministérios como o MDS e todos os que trabalham na questão da produção de alimentos, estão muito alinhados com relação aos objetivos do movimento sustentável, explica Edna Oliveira, pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos.

“Em relação à segurança alimentar a gente precisa ter ciência que tem outros aspectos a serem considerados, a questão da distribuição, da redução do desperdício, as perdas acontecem muito após a colheita, então a gente precisa, realmente, continuar com essas práticas de redução de perdas, aproveitamento integral dos alimentos, tudo voltado para um sistema alimentar que assim dá um destaque para a questão da bioeconomia, economia circular, agregação de valor, justamente para a gente minimizar essas perdas”, complementa a especialista.

Toda comida que vai parar no lixo acaba por deteriorar o meio ambiente, já que produz metano – gás de efeito estufa.

Publicidade

Para Gustavo Medeiros, médico, nutrólogo e CEO da Nutrohealth, estamos em um “caminho contrário”, pois os alimentos naturais deveriam ser os de maior consumo da população, porém hoje há uma vasta disponibilidade de alimentos processados, ultraprocessados e de muito fácil acesso às pessoas.

“Estamos vivendo um cenário cada vez mais progressivo, de um adoecimento mundial concomitante a uma obesidade, que hoje é uma pandemia, nós temos mais de um bilhão de pessoas obesas no mundo, acho que as pessoas estão esquecendo das nossas raízes, porque os alimentos têm que ser de origem da terra, o mais natural possível”, afirma Gustavo.

Publicidade

Segundo Edna, o processamento dos alimentos é uma questão cultural, mas não chega a ser um problema. O importante é minimizar os danos de um processamento e tentar fugir do ultraprocessado.

“O processamento algumas vezes é bem-vindo, até pela questão de aumentar um pouco a vida útil daquele alimento. Porém, os componentes dessa formulação precisam ser naturais, não sintéticos, e essa formulação, digamos assim, precisa estar muito voltada para as questões nutricionais, se aquela concentração de determinado ingrediente está adequada, tem esse balanço nutricional que é tão necessário”, diz a pesquisadora.

Gustavo Medeiros ressalta sobre as doenças causadas pela má alimentação.

“A alimentação que a gente tem hoje está diretamente ligada às doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dislipidemias, que é o aumento de colesterol e triglicérides, as mais incidentes no mundo inteiro”.

E finaliza: “Se olharmos para a natureza, as verduras, legumes e o arroz, o feijão básico, vamos ter uma população minimamente saudável, sem obesidade”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.