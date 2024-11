Estúdio News aborda economia circular Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (16), às 22h30 Estúdio News|Do R7 14/11/2024 - 10h41 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edson Grandisoli, Davi Bomtempo e Renata Caetano Divulgação/Record News

Diminuir a quantidade de resíduos que produzimos todos os dias, evitar desperdícios, repensar formas de produção e consumo estão entre os objetivos da economia circular. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústrias (CNI), aponta que 85% das indústrias do país adotam alguma prática de economia circular em sua cadeia de produção. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (16), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Em nosso dia a dia já existem várias práticas aplicadas, explica Davi Bomtempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, como a máquina de lavar que utiliza menos água para lavar a mesma quantidade de roupa, produtos cada vez mais concentrados e descargas que utilizam menos água.

Bomtempo destaca que o perfil do consumidor vem mudando bastante ao longo dos anos, o que pesa bastante na decisão de compra ou não de um produto ou serviço.

“Muita gente hoje quer saber como o produto é produzido, como aquele serviço é prestado, quanto emitiu de gás de efeito estufa, se aquela planta tem um programa de eficiência energética, eficiência hídrica, se faz a gestão dos seus resíduos e trabalha também toda a parte social ao seu redor”, diz o executivo da CNI.

‌



Essa preocupação tem crescido cada vez mais, Edson Grandisoli, embaixador e coordenador pedagógico do Movimento Circular ressalta que hoje é difícil encontrar uma pessoa que não compreenda ou que não concorde que as atividades humanas têm impacto sobre o planeta, sobre as pessoas e outras formas de vida.

“Os meios de produção que vão gerar produtos que vamos consumir têm também uma grande responsabilidade e, obviamente, mostrar caminhos, apontar tendências, direções para atender justamente esse consumidor que está, e que tem que estar, cada vez mais exigente com aquilo que consome”, destaca Grandisoli.

‌



A reflexão e responsabilidade sobre os impactos para as futuras gerações, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e outros inúmeros fatores é devida a todos os atores da sociedade.

“Temos que elencar essas barreiras na educação, comunicação, financiamento, políticas públicas, tecnologia e inovação, uma série de variáveis que, com certeza, juntas vão contribuir bastante para que a gente promova cada vez mais a economia circular”, conclui Bomtempo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.