Estúdio News aborda o tema variação climática e explica suas diversas consequências para o planeta

Fábio Marin, Christovam Barcellos e Gustavo Toledo (Divulgação/RECORD)

As consequências da variação climática são amplas e podem incluir o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e tempestades, afetando ecossistemas, agricultura, infraestrutura e a saúde humana. O assunto ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (15), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Na agricultura o impacto vai desde a semeadura à produtividade das lavouras. Fábio Marin, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP, explica que as mudanças no clima aumentam a variabilidade, havendo anos de maior produção e outros não.

“No ano passado, houve recorde de produção de soja, milho e cana, foi um ano muito bom, e esse ano já temos uma condição bastante diferente, essa oscilação de anos muito bons seguidos de anos não tão bons e às vezes péssimos para agricultura, deve ser uma nova verdade, o que demanda que os produtores estejam preparados para isso”, destaca o professor da ESALQ/USP.

Apesar das dificuldades do momento, Fábio Marin ressalta que a transição de clima trará a possibilidade de produção para regiões onde não aconteciam.

“Se os nossos produtores entenderem o que está acontecendo e estiverem preparados para fazer essa transição, a gente vai saber explorar as regiões que vão produzir mais e minimizar os danos nas regiões que vão sofrer um pouco mais do que outras”, explica Marin.

Os recordes de temperatura também refletem na saúde e novos surtos de doenças surgem.

“A dengue aparece muito forte depois de um verão quente e chuvoso, infelizmente já estava previsto essa expansão da dengue em direção ao Sul, a malária saindo muitas vezes do controle na Amazônia, além da febre-amarela tendo surtos na região Sudeste, uma coisa que a gente não esperava”, conta Christovam Barcellos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde do Icict/Fiocruz.

Christovam ainda aponta que entre os estudos que estão sendo feitos no Observatório junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, constatou-se que após uma onda de calor existe um pequeno aumento de mortalidade e internações, em especial de idosos, geralmente relacionadas a problemas cardiovasculares.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.