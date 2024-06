Estúdio News alerta sobre o uso da inteligência artificial em propagandas eleitorais

Alto contraste

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes e Gustavo Toledo (Divulgação/RECORD)

Entre as novas resoluções que regerão as Eleições Municipais de 2024 estão a proibição das ‘deepfakes’, obrigação de aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e responsabilização das ‘big techs’.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, diz que sempre houve injúria e difamação e a Justiça Eleitoral coíbe esse tipo de coisa, mas o mau uso da inteligência artificial é o que preocupa.

“O principal problema é o que já temos desde 2018, o discurso de ódio que qualquer pessoa pode fazer, qualquer grupo independente de tecnologia, qualquer pessoa pode produzir uma ‘deep fake’ com discurso de ódio contra um partido, contra um candidato, me preocupa mais o discurso de ódio e antidemocrático do que sinceramente o mau uso da IA”, declara o desembargador.

O Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral permite que qualquer cidadão denuncie a propagação de fake news à Justiça Eleitoral, desconfiar da informação e buscar mais detalhes, consultar fontes confiáveis e data de veiculação são algumas das ferramentas para identificar a veracidade dos conteúdos.

Trabalho Preventivo

“O eleitor que acessar a página de qualquer tribunal eleitoral do país verá as informações de como ele deve proceder em caso de informação falsa, quais medidas tomar. Temos vários institutos de checagem, temos sempre que checar, a grande mídia é nossa aliada e parceira na checagem das informações, cheque a informação antes de passar para frente”, alerta Silmar Fernandes, aclamado recentemente como presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais do Brasil - Coptrel.

