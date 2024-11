Estúdio News analisa o diagnóstico da tuberculose Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (23), às 22h15 Estúdio News|Do R7 21/11/2024 - 16h33 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Julio Croda, Mariângela Ribeiro Rezende e Renata Caetano Divulgação/Record News

Segundo o Relatório Global de Tuberculose de 2024 da OMS (Organização Mundial da Saúde), ano passado, aproximadamente 8,2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. A doença foi a principal causa de morte por doença infecciosa em 2023, superando a COVID-19. Esse é o tema do Estúdio News deste sábado (23).

Uma pesquisa inédita realizada pela Fiocruz em parceria com instituições da Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Estados Unidos, constatou que o encarceramento é o principal fator de risco de aumento da tuberculose na América Latina.

Julio Croda, pesquisador da Fiocruz Mato Grosso do Sul, diz que dos 37% de casos entre 1990 até 2019, 27% dos 85 mil casos estão associados ao encarceramento, o que representa no Brasil um impacto importante.

A diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e professora associada de Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Mariângela Ribeiro Rezende, destaca que há um grande favorecimento da transmissão da doença em aglomerados urbanos de situações socialmente desfavoráveis e presídios.

‌



“O grande desafio é que essa pessoa se infecta e não elimina esse bacilo que pode se apresentar ao longo de toda a vida dela, uma infecção que no decorrer da vida pode se manifestar através de uma doença ativa” explica a infectologista.

A descriminação dificulta o acesso de muito pacientes as unidades de saúde.

‌



“Existe esse grande estigma da transmissão da doença, mas é importante entender que se diagnosticada precocemente e o tratamento realizado de forma correta, em duas semanas, esse paciente não vai mais transmitir a doença para seus familiares, para os seus contatos mais próximos”, ressalta o pesquisador da Fiocruz.

Além do sintoma de tosse persistente, há perda de peso, falta de apetite, febre e sudorese noturnas. Procurar um médico para realizar exames clínicos e complementares é de suma importância, evitando um diagnóstico tardio da doença.

‌



Somente intervenções biomédicas não irão resolver o problema de tuberculose no Brasil, onde a doença acomete principalmente as populações mais vulneráveis, reforça Croda, “Temos ensaios clínicos mostrando com nível de evidência máxima que complementar comida reduz o adoecimento por tuberculose em populações da Índia, por exemplo”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.