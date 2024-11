Estúdio News comenta redução da taxa oficial de desmatamento Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (30), às 22h15 Estúdio News|Do R7 28/11/2024 - 17h40 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h40 ) twitter

Rubens Benini, Fabíola Zerbini e Renata Caetano Divulgação/Record News

Segundo estimativa do sistema Prodes, do Inpe, entre agosto de 2023 e julho de 2024, houve redução da taxa oficial de desmatamento. A meta do governo federal é de desmatamento zero em todos os biomas do país até 2030. Este é o tema do Estúdio News deste sábado (30).

No Brasil, cerca de 150 mil hectares estão em processo de restauração e outros milhões de vegetação nativa em processo de regeneração natural, diz Rubens Benini, líder de Florestas e Restauração da TNC Brasil.

Benini que também é Coordenador Nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e representante da sociedade civil na Conaveg, explica que somos o país que mais detêm o conhecimento de como recuperar áreas, sobretudo no bioma Mata Atlântica.

“Atuamos há mais de 40 anos recuperando esse bioma que é o mais degradado no Brasil e, mais recentemente, Amazônia, Cerrado e outros, mas temos uma expertise enorme, já temos arranjos locais que podem e devem ser aproveitados para que coloquemos o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) no chão”, conta o líder da TNC Brasil.

As consequências do desmatamento impactam o clima, a água, o solo, os alimentos e as pessoas.

“O desmatamento representa um aumento na emissão de gás carbônico, combatê-lo é central para o equilíbrio climático. A água é um regulador de tudo, um regulador de todos os aspectos de vida, saúde, produção agrícola, mineração e indústria. Por fim, o desmatamento causa a desertificação dos solos, perda de propriedade e capacidade de nutrientes do solo de produzir um alimento de qualidade” explica, Fabíola Zerbini, diretora do Departamento de Florestas, SBio/MMA.

A atuação para proteger a vegetação nativa conta com o Ibama, polícias ambientais e órgãos do Judiciário. Em casos de desmatamento sem passar pelo processo administrativo a punição se dá através da recuperação.

“Não desmatar e recuperar são processos que andam juntos, tem que andar juntos e paralelos, mas em complemento”, destaca Fabíola.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.