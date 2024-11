Estúdio News debate causas da poluição ambiental neste sábado (9) Embora 9% do plástico seja reciclado, a maior parte é incinerada ou descartada em aterros; saiba mais no programa da RECORD NEWS, que vai ao ar às 22h30 Estúdio News|Do R7 07/11/2024 - 16h37 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h37 ) twitter

Nathalie Gil, Renata Caetano e Laura Fagundes Divulgação/RECORD

O plástico é uma das principais causas de poluição ambiental, com grande impacto no oceano. Sua durabilidade de até 400 anos faz com que se acumule de forma permanente no ambiente, prejudicando a fauna marinha, que pode ingerir ou se enredar nos plásticos. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (9), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A Sea Shepherd Brasil realiza expedições de limpeza por todo o Brasil, Nathalie Gil, presidente do instituto, diz que a poluição está longe de ser somente de resíduos encontrados nas praias do país, ela também é proveniente de resíduos domésticos, industriais e até da pesca.

Embora 9% do plástico seja reciclado, a maior parte é incinerada ou descartada em aterros, e acaba indo para o mar por meio de bueiros e rios.

São milhões e milhões de toneladas que adentram o mar todos os anos e deve se considerar que na água o plástico é mais transportado, dessa forma, acaba sendo mais consumido e mais fácil de ser ingerido e emaranhar em animais, aponta a oceanóloga, Laura Fagundes.

“Vale considerar que a dinâmica oceanográfica vai transportar lixo, principalmente os plásticos pela sua baixa densidade, por distância inimagináveis. Não tem muito como dizer que um lugar por ser menos povoado ou por ter menos turismo vai ser menos poluído, ele é onipresente, está em todos os lugares”, destaca Laura.

O problema é agravado pela falta de manejo adequado de resíduos e pela ausência de sistemas eficientes de reciclagem em muitas cidades. A poluição plástica é um fenômeno global, com diversas fontes contribuindo para o aumento dessa contaminação nos oceanos.

“Mais da metade do plástico é de uso único e pode ser substituído facilmente, grande parte do plástico é usada em embalagens que podem ser substituídas. Há uma grande oportunidade de fecharmos essa torneira, tanto no âmbito nacional com os projetos de lei que estão correndo no Senado, mas também com o Tratado do Plástico na ONU, não podemos ficar só na conversa mais, temos que agir”, enfatiza Nathalie.

