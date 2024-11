Estúdio News deste sábado (2) aborda eleições americanas Altas taxas de inflação e juros podem servir como fator de decisão na escolha dos americanos por seu candidato; saiba mais no programa da RECORD NEWS, que vai ao ar às 22h30 Estúdio News|Do R7 31/10/2024 - 16h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sidney Leite, Renata Caetano e Daniel Teles Divulgação/RECORD

Na próxima semana, os americanos irão escolher entre a vice-presidente democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano, Donald Trump. O tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (2), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

As eleições americanas sempre atraem a atenção do mundo inteiro e com o aumento da polarização política e campanhas intensamente divididas entre democratas e republicanos o ambiente político segue acirrado.

As altas taxas de inflação e juros podem servir como fator de decisão na escolha dos americanos por seu candidato, pontua Daniel Teles, especialista em internacional da Valor Investimentos.

“Se tem um ponto na política econômica e na economia como um todo que vira voto nos Estados Unidos e que vai fazer com que realmente as pessoas tomem a decisão no âmbito econômico é a inflação, eles realmente cobram muito essa pauta de ambos os candidatos e sempre foi assim”, diz Teles.

‌



O professor de relações internacionais, Sidney Leite, destaca que Trump e Kamala representam duas visões diferentes e conflitantes de política externa.

“O Trump tem uma visão muito mais de isolar os EUA dos grandes temas, grandes conflitos, desonerar o contribuinte americano de pagar impostos que financiam guerras em relação às quais ele muitas vezes nem sabe onde essas guerras estão acontecendo. Enquanto Kamala, representa uma continuidade de Biden de reconduzir os EUA ao papel de liderança que assumiram desde o final da Segunda Guerra Mundial com aliados liderando dentro de um contexto de governança global e instituições, boa parte concebidas dentro desse contexto de poder norte-americano”, explica o professor.

‌



As estratégias dos candidatos se intensificam, com eventos de campanha, debates e esforços para conquistar os indecisos.

Sidney ressalta que Trump tenta conquistar votos femininos e Kamala, por sua vez, votos masculinos e ambos precisam concentrar os seus esforços nos 6 estados pêndulos para decidir o resultado, entre eles Michigan, Pensilvânia e Georgia.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.