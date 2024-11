Estúdio News discute o uso de celulares em escolas Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) anunciou um projeto de lei para vetar o uso de celulares em escolas públicas e privadas; saiba mais neste sábado (26), às 22h15 Estúdio News|Do R7 24/10/2024 - 18h07 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h32 ) twitter

Daniela Coccaro, Janine Schultz e Renata Caetano. Divulgação/RECORD

Nos últimos anos, a presença de celulares nas instituições de ensino tem gerado intensos debates. Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) anunciou um projeto de lei para vetar o uso de celulares em escolas públicas e privadas, destacando a preocupação com a distração e o impacto no aprendizado. O tema também ganha espaço no Estúdio News deste sábado (26), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Daniela Coccaro, coordenadora do Ensino Médio da escola Lourenço Castanho, ressalta o papel da família e da escola em lidar com a tecnologia sem deixar de lado a interação humana, bem como a supervisão e orientação de crianças e jovens no uso dela.

“A escola não vai abandonar a tecnologia, pois ela traz benefícios enormes, a gente tem que aprender a lidar com isso. Na escola, normalmente na hora de uma atividade, o aluno está com supervisão de adultos responsáveis, em casa não deve ser diferente, se ele vai usar o computador, o tablet ou celular, ele precisa ter a supervisão de adultos, sem dúvida nenhuma”, aponta Daniela.

Proibir o uso, segundo Janine Schultz, diretora-executiva da RBAC (Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa), não necessariamente vai resolver o problema.

“O uso indiscriminado pode causar uma série de prejuízos ao desenvolvimento integral dessas crianças, tanto a questão do vício como questões relacionadas ao sono, distúrbios alimentares, a gente ouve falar de muitos relatos, de muitos prejuízos, sim, mas tempo de uso de tela, acaba virando uma coisa que é quase que um suporte emocional para a criança”, alerta Janine.

Daniela destaca que a escola vai muito além da transmissão de conhecimento ou conteúdos formais, ela é um espaço de convivência em que se passa um longo tempo, onde a fiscalização precisa acontecer, porém, respeitando o limite de privacidade de cada um.

“A gente não pode olhar para essas meninas e meninos como os nossos alunos, mas sim, nos perguntando quem são os jovens adultos que sairão dessa escola ao final da educação básica, que a gente espera que sejam jovens autônomos, responsáveis e que saibam fazer uso de tudo isso”, diz a Coccaro.

Janine completa, afirmando que “a criança aprende mais por aquilo que a gente conta para ela, pelo exemplo que ela vê no adulto de referência, em casa são os pais, na escola os educadores, então você precisa ter o olhar do conjunto social, que inclui também os dispositivos digitais, mas não pode ser só isso”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.