Estúdio News discute variação do dólar e seus consequentes fenômenos econômicos O programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (31), às 22h30; saiba mais! Estúdio News|Do R7 29/08/2024 - 17h08 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h08 ) ‌



Ricardo Rocha, Renata Caetano e Camila Abdelmalack Divulgação/RECORD

A variação do dólar é um fenômeno econômico que reflete a mudança no valor da moeda norte-americana em relação a outras moedas ao longo do tempo. Entre os fatores que influenciam essa variação, estão a taxa de juros, inflação, estabilidade política e econômica, balança comercial e intervenções governamentais. Considerando sua importância, o tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (31), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

“O dólar é como uma mercadoria, se os investidores acreditam em uma valorização do dólar, eles compram dólar, ele se valoriza em relação a uma cesta de moedas globais e as moedas locais se desvalorizam. Cada vez que a moeda local se desvaloriza, tudo que é referenciado ao câmbio tem impacto na economia, por exemplo, o petróleo que acaba afetando em todos os derivados”, explica Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).

A economista chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, diz que o mercado deve se ajustar ao longo dos próximos meses e a eleição presidencial dos Estados Unidos pode interferir.

“É interessante notar que o Banco Central Europeu deu a largada, entre as economias desenvolvidas, nesse processo de flexibilização de política monetária, eles começaram com um corte bem gradual, mas estão focando em comunicar para o mercado que não há um cronograma, não estão se comprometendo em toda a reunião em fazer um ajuste de redução de taxa de juros, talvez os Estados Unidos possam seguir essa estratégia”, destaca a economista.

‌



O futuro dos juros no Brasil vai depender da inflação, segundo Camila, o mercado está revisando para cima a expectativa de PIB para 2024 e o mercado de trabalho também está mais aquecido do que se esperava no início do ano o que significa mais pressão inflacionária.

Esse cenário contribui para que o Banco Central tenha um discurso mais conservador, o que indica que a Selic encerrará o ano de 2024 em um patamar de 11,5%.

‌



Ricardo Rocha, ressalta que embora o Banco Central não faça política cambial, ele possui dois pontos de atenção, o câmbio e a taxa de juros. “Nem sempre uma queda de taxa de juro é positiva no curto prazo, tem que cair o juro, na medida que se sinta segurança, porque se não, o câmbio vai subir, tem que ter muita tranquilidade nessa decisão da política monetária” conclui o professor.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.