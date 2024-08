Estúdio News fala sobre novos tratamentos para a Leucemia O programa vai ao ar neste sábado (10), às 22h30, na RECORD NEWS; não perca! Estúdio News|Do R7 08/08/2024 - 17h19 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h22 ) ‌



João Agostinho Machado Neto, Renata Caetano e Daniela Dias Divulgação/Estúdio News

A leucemia é uma doença que assusta pelo impacto que tem sobre o organismo e pelas complexidades envolvidas no diagnóstico e tratamento. Dado a sua relevância, o tema será abordado no Estúdio News deste sábado (10), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

A alteração na produção dos glóbulos brancos do sangue, principalmente causada por uma disfunção nas células-tronco, faz com que os esses permaneçam imaturos, incapazes de desempenhar suas funções de defesa no corpo.

Quanto às causas da leucemia, ainda não são completamente compreendidas, embora fatores como predisposição genética, exposição a agentes tóxicos e o estilo de vida moderno sejam apontados como possíveis influenciadores.

Segundo Daniela Dias, hematologista do Hospital Moriah, o número de diagnósticos oncológicos tem aumentado e isso tem sido atribuído à nossa mudança de estilo de vida.

“Hoje nos alimentamos de uma forma pior com alimentos que tem muitos agrotóxicos, temos uma qualidade de vida em relação a estresse, um carga de trabalho muito diferente, muito mais contato com poluição, todas essas questões estão relacionadas de alguma maneira às alterações genéticas que vamos podendo ser submetidos ao longo da vida e essas exposições contínuas vão fazendo alterações genéticas, deleções (perda de material genético) que futuramente pode desenvolver uma leucemia, por exemplo”, destaca a médica.

João Agostinho Machado Neto, professor do Departamento de Farmacologia, diz que com o aumento da expectativa de vida, doenças como a leucemia, especialmente em suas formas crônicas, têm se tornado mais comuns em populações idosas.

Novas terapias têm sido desenvolvidas e trazido esperança no tratamento para os diferentes tipos da doença, graças a pesquisa de marcadores genéticos.

“A leucemia mieloide crônica saiu de um curso fatal onde o paciente evoluía e ia a óbito em um período muito curto de cinco anos para uma das doenças mais curáveis do ponto de vista da leucemia. Nas leucemias agudas a mesma coisa está acontecendo, estamos identificando as mutações que são importantes para doença, novos fármacos e medicamentos que vão atacar essas mutações de maneira seletiva e que estão melhorando o prognóstico desses pacientes, eles conseguem viver muito mais tempo, com uma qualidade de vida muito melhor e com tratamentos menos agressivos que a quimioterapia”, explica o professor.

Doação

A doação de medula óssea é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. No Brasil, existem bancos de dados como o REREME e o REDOME que facilitam a compatibilidade entre doadores e receptores, aumentando as chances de sucesso nos transplantes e proporcionando uma nova oportunidade de vida para muitos pacientes.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.