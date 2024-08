Estúdio News fala sobre os dados da Alfabetização no Brasil O programa vai ao ar neste sábado (3), às 22h30, na RECORD NEWS; não perca! Estúdio News|Do R7 01/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h11 ) ‌



Miriam Gomes, Renata Caetano e Luciana Brites Divulgação/RECORD

A alfabetização, de modo geral, tem se transformado com o passar dos anos. Os métodos utilizados no passado já não são os mesmos de hoje em dia. Diante disso, o Estúdio News aborda o tema neste sábado (3), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Junto ao método, o investimento em educação e abrangência de pessoas alfabetizadas também está mudando. Segundo o IBGE, 93% da população brasileira com 15 anos ou mais é alfabetizada, o maior indicador da série histórica desde o ano de 1940. Esse indicador se refere às pessoas que conseguem escrever e ler ao menos um bilhete simples ou uma placa presente no trânsito.

Outro indicador que anda em paralelo com a alfabetização é a taxa de analfabetismo, que tem recuado e atingido cada vez menos pessoas. Na última pesquisa, o percentual de pessoas analfabetas chegou aos 7%, uma taxa baixa, mas que esconde um problema grave. Esses 7% ainda representam mais de 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que ainda não conseguem ler nem escrever.

A pedagoga especialista em alfabetização e professora, Miriam Gomes, explica que o problema pode estar no processo de formação dos educadores e na exigência de muitas habilidades para o profissional: “Ainda temos um grande ‘gap’ (buraco no processo, em tradução livre) na faculdade de pedagogia. E a atuação do professor, hoje, requer dele o conhecimento de muitas ferramentas para o trabalho com alfabetização. Hoje trabalhamos com a psicogênese da linguagem escrita [...], mas como cada criança aprende? Será que todas aprendem pelo mesmo caminho? Então é importante que o educador tenha ferramentas para que ele possa acessar de maneira significativa esses estudantes.”

Apesar dos problemas, é inegável que a educação tem alcançado cada vez mais pessoas. No censo de 1940, apenas 44% da população era considerada alfabetizada, um resultado baixíssimo, mesmo para os padrões da época. Entretanto, os indicadores se desenvolveram e em 2010 chegou a 90,4%, em 2022, a 93%.

Luciana Brites, CEO do Instituto NeuroSaber, explica que apesar dos bons números, quando colocados em comparação com outros países, deixam a desejar: “Quando a gente vê a realidade das nossas crianças em testes que são feitos, em relação ao Brasil, em comparação com outros países no mundo, o PIRS, por exemplo, que é um teste que compara níveis de compreensão e leitura básica, o Brasil ocupa um dos piores índices, os últimos lugares. Perdendo para países como a Albânia”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.