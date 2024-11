‘Nada disso teria acontecido se não tivessem colocado fogo de forma criminosa, acidental ou irresponsável’, diz Mauro Mendes, governador do Mato Grosso sobre as queimadas na região Em entrevista ao Hora News nesta sexta (25), o político ainda falou sobre o crescimento econômico do estado, desafios ambientais e assistencialismo aos povos indígenas Hora News|Do R7 25/10/2024 - 19h27 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h27 ) twitter

Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, foi entrevistado por Renata Loures Divulgação/RECORD NEWS

Na entrevista ao Hora News desta sexta-feira (25), conduzida pela apresentadora Renata Loures com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, foram abordadas questões relevantes sobre a atuação política e econômica do estado, com destaque para a preservação ambiental e o agronegócio. O governador enfatizou o avanço das produções agrícolas, como soja, café, milho, algodão e carne, entre outras commodities produzidas na região.

Durante a entrevista, Renata Loures questionou sobre os desafios ambientais, mencionando o aumento de 80% nas secas e queimadas em todo país, com 49 mil focos de incêndio registrados no Mato Grosso até o mês de outubro. O governador prontamente reconheceu o impacto desses números apontados pela jornalista, e atribuiu parte do problema ao longo período de estiagem, mas destacando também o caráter criminoso de muitos incêndios.

“Foram quase cinco meses sem uma gota de chuva, foi um período muito longo de estiagem. Isso criou uma condição adequada para que houvesse uma propagação do fogo, mas nada disso teria acontecido se não tivessem colocado fogo de forma criminosa, acidental ou irresponsável”, disse o governador.

Outro ponto alto da entrevista foi sobre o assistencialismo prestado pelo estado através do projeto, ‘Ser Família’, que ajuda pequenos produtores, crianças, idosos e os povos indígenas, por meio da capacitação gratuita com relação ao cultivo de alimentos.

‌



“Existe uma parcela da população que não consegue cuidar de si. São pessoas que por algum motivo perderam a capacidade de se colocar diante de suas próprias necessidades. O governo tem que prover isso por meio dos projetos sociais, dando assistência, mas, acima de tudo, ensinar essas pessoas por meio de qualificação. Investir na população indígena para que eles possam atingir sua capacidade de tutela”, ressaltou Mendes.

A entrevista foi concluída com o governador reforçando a importância de tratar com esmero as políticas sociais no estado, e de manter o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

‌



Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS pelo Youtube: