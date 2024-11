‘Sou o prefeito que manteve a tarifa congelada pelo maior período’, diz Ricardo Nunes, sobre as passagens de ônibus, em entrevista na RECORD NEWS Nesta segunda (28), o prefeito reeleito de São Paulo esteve no programa Hora News e esclareceu pontos relevantes que podem ser realizados em seu segundo mandato Hora News|Do R7 28/10/2024 - 18h51 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h51 ) twitter

O prefeito reeleito, Ricardo Nunes (MDB), foi entrevistado pela repórter Julia Ballarini no Hora News Reprodução/RECORD

Durante toda esta semana, a RECORD NEWS realizará entrevistas com os prefeitos eleitos em várias cidades do Brasil. Nesta segunda-feira (28), Ricardo Nunes, reeleito em São Paulo, falou com exclusividade à repórter Julia Ballarini para o programa Hora News.

A jornalista levantou a questão da tarifa de ônibus na capital paulista. Nos últimos quatro anos, o valor das passagens permaneceu inalterado, mas há receio entre a população de que os preços sejam reajustados.

“Sou o prefeito que manteve a tarifa congelada pelo maior período. Sempre reduzi impostos e eliminei taxas. Minha intenção é manter isso, mas preciso agir com responsabilidade fiscal. Quando chega dezembro, reunimos a equipe e analisamos as planilhas de custo: subsídios, o aumento do diesel, o reajuste dos funcionários. Não podemos deixar de conceder o aumento salarial, mas também não podemos comprometer o orçamento. Ou seja, tomaremos uma decisão técnica com base nas planilhas. Minha vontade é manter a tarifa congelada por mais tempo, mas seria irresponsável afirmar algo sem antes analisar todos os dados com seriedade”, explicou o prefeito.

Ao ser questionado sobre os planos futuros em sua nova gestão, Ricardo Nunes destacou que o foco será a geração de oportunidades, com incentivo para que empresas se estabeleçam na cidade.

“A geração de emprego e renda é a melhor ferramenta para combater a desigualdade social. São as oportunidades de emprego e renda que fazem a diferença. Quando conseguimos manter uma economia ativa, podemos atender a população nas pontas, como nas obras necessárias nos bairros e periferias, obras de infraestrutura, enfrentamento das enchentes, construção de UPAs, UBSs, escolas e creches”, afirmou o prefeito.

Sobre o recente apagão na cidade, Ricardo Nunes cobrou da imprensa uma posição mais clara para ajudar a esclarecer à população quais órgãos competentes são responsáveis pela empresa de energia que abastece o município de São Paulo.

“A Enel é de responsabilidade do governo federal: a regulação, concessão e fiscalização são responsabilidade do governo federal. Se fosse da prefeitura, eu já teria tirado ela daqui”, pontuou Nunes.

Confira a entrevista na íntegra: