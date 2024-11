Análise: discurso 'anti-guerra' de Trump pode reverter votos em estados considerados democratas

O candidato republicano Donald Trump tem chances de “virar votos” em estados tradicionalmente democratas , conforme Alexandre Pires, professor de relações internacionais e economia do Ibmec São Paulo, em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (4). Segundo Pires, durante o governo de Joe Biden , a postura adotada em relação à comunidade árabe foi negativa, e pode influenciar as eleições de 2024 ; especialmente diante do cenário atual de conflitos no Oriente Médio. O professor disse que Trump está conseguindo “equilibrar” o apoio a Israel enquanto mantém relações com os árabes, o que vem sendo interpretado como um “discurso anti-guerra”. Essa abordagem contrasta com a do Partido Democrata , que, segundo Pires, tem sido visto como “pró-guerra” .