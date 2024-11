Ataque de 11 de setembro: acordo judicial pode retirar pena de morte de mentor do caso

A justiça dos Estados Unidos revalidou um acordo que pode retirar a pena de morte do suposto mentor do atentado de 11 de setembro de 2001, que resultou na morte de aproximadamente 3.000 pessoas . A decisão ocorre após um juiz militar considerar válidos os acordos de confissão do terrorista e de dois outros réus, indo contra a ordem do secretário de Defesa dos EUA. Com isso, os réus poderão se declarar culpados no tribunal militar de Guantánamo, em Cuba. Em 2001, terroristas da rede Al-Qaeda lançaram dois aviões contra as torres do World Trade Center, em Nova York, e uma terceira aeronave contra o Pentágono, em Washington.