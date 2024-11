Entenda como funciona a reta final das eleições dos Estados Unidos

As eleições presidenciais nos Estados Unidos funcionam de forma diferente das brasileiras. Isso porque o mandatário não é escolhido de maneira direta, mas por meio de delegados que representam os estados no Colégio Eleitoral. No final, o candidato que tiver mais delegados vence. Nas eleições de 2016, por exemplo, Hillary Clinton, que conseguiu 2,9 milhões de votos a mais do que Donald Trump , não venceu a eleição, já que o republicano teve um número de delegados maior.



