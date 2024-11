Ipiranga patrocina a Copinha Feminina na RECORD NEWS; canal faz história com transmissão inédita na TV aberta brasileira Competição acontece entre dias 28 de novembro e 15 de dezembro, em São Paulo (SP), e conta com a participação de 20 equipes de todo o Brasil Record News|Do R7 29/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h09 ) twitter

Partida da Copinha Feminina entre Cruzeiro e Centro Olímpico Reprodução/Instagram

A RECORD NEWS deu um passo marcante para o futebol feminino, ao transmitir pela primeira vez em TV aberta a Copinha Feminina Junior, com patrocínio master de Ipiranga. A partida de estreia foi entre Corinthians e Fortaleza, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), e a brabinhas venceram por um a zero, debaixo de muita chuva. Uma partida duríssima, com gol no fim do primeiro tempo de Manu Olivan de fora da área. Com o resultado, as Leoas estão em terceiro no grupo.

”O patrocínio da Ipiranga na Copinha Feminina com a RECORD NEWS reforça a visão da marca ao estímulo à diversidade, inclusão e respeito no esporte e na sociedade. O apoio ao esporte feminino já faz parte da nossa história: também somos patrocinadores do Gauchão Feminino. Queremos, cada vez mais, dar visibilidade e fortalecer o futebol feminino”, afirma Rafaella Gobara, diretora de marketing da Ipiranga.

A narração está a cargo de Lucas Pereira. Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira fazem os comentários, e Caique Resende é o apresentador. Direto do gramado, Julia Ballarini trará os bastidores e informações exclusivas, garantindo uma cobertura completa do evento. O próximo jogo será entre Corinthians e Cruzeiro, neste domingo (1º), a partir de 17h30, com transmissão simultânea pelo Youtube da RECORD NEWS, R7 e PlayPlus.

Uma convidada especial está escalada para a ocasião: Claudete Troiano, uma das primeiras locutoras esportivas e repórteres de campo mulheres do país. A apresentadora vai relembrar os tempos de jornalismo esportivo e dar uns pitacos na partida.

As mineiras vêm de uma derrota por goleada de 5 a 0 contra o Centro Olímpico. É a chance das celestes curarem a ressaca.

Sobre a competição

O campeonato cresceu desde sua primeira edição: em 2023, contou com 16 times, tendo o Flamengo como campeão ao vencer o Botafogo por 2 a 0 na final. Este ano, a competição reúne 20 equipes de oito estados diferentes. Na fase inicial, as equipes foram divididas em cinco grupos e disputarão 37 partidas em turno único. Os líderes de cada grupo e os três melhores segundos colocados avançarão para a fase mata-mata, culminando na grande final.

Parceria pela valorização do futebol feminino

A transmissão da Copinha pela RECORD NEWS reflete o fortalecimento do futebol feminino no Brasil e a parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ana Lorena Marche, diretora de Futebol Feminino da FPF, destacou o impacto dessa colaboração em entrevista à emissora.”Ter a Copinha transmitida pela RECORD NEWS é um reconhecimento muito importante. A emissora já havia transmitido o Paulistão Feminino este ano, e agora encerra o ano com a Copinha, o que valoriza ainda mais o futebol feminino. Essa parceria amplia a visibilidade das jogadoras e incentiva o mercado como um todo”, afirmou a diretora.

Ana Lorena também enfatizou o crescimento da competição, que este ano conta com mais equipes, e revelou os planos futuros da FPF para ampliar as oportunidades no futebol feminino. “Tivemos 16 times no ano passado e agora são 20. Nossa intenção é aumentar ainda mais e incluir mais prefeituras como parceiras, levando o futebol feminino a todo o estado de São Paulo”, explicou.

Um marco para o esporte e para o futuro

A transmissão da Copinha Feminina pela RECORD NEWS não é apenas um avanço para a visibilidade do futebol feminino, mas também um incentivo para que mais meninas ingressem no esporte. Ao exibir os jogos em TV aberta, a emissora ajuda a projetar talentos e abrir caminhos para o futuro do esporte. O apoio de patrocinadores como Ipiranga valoriza as atletas e garante uma transmissão de excelência. ”A transmissão inédita em TV aberta é uma oportunidade incrível para o futebol feminino. Iniciativas como essa, junto com a RECORD NEWS, são essenciais para inspirar as futuras gerações de mulheres e jogadoras a seguir suas paixões e fortalecer o esporte em nosso país”, reforça Rafaella.

Fique ligado! A partida entre Corinthians e Cruzeiro será transmitida ao vivo pela RECORD NEWS, neste domingo (1º), às 17h30.