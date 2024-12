Entenda como funciona o gene que pode proteger contra a Covid-19

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta segunda-feira (2), o pesquisador Matheus Vidigal, pós-doutor em genética, explicou como funciona o gene que pode proteger contra a Covid-19 — descoberto por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células da USP (Universidade de São Paulo). De acordo com o especialista, o gene IFIT-3, encontrado em expressão aumentada em mulheres assintomáticas, codifica proteínas que se ligam ao coronavírus e impedem sua replicação dentro das células, evitando que o vírus se espalhe e a doença progrida.