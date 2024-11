‘Mozart faz a alma dançar’: entenda como a música pode ajudar pacientes em hospitais

“A música é muito poderosa e os compositores podem ser verdadeiros alquimistas para ajudar no bem-estar e na saúde das pessoas”, aponta Samir Rahme, médico e maestro da Orquestra do Limiar. A instituição promove concertos dentro de hospitais de São Paulo. Segundo ele, muitos pacientes em recuperação se sentem acolhidos e são impactados positivamente ao ouvir as composições. Rahme destaca que é importante escolher as músicas certas para cada caso. “Mozart e Astor Piazzolla fazem a alma dançar e, quando tocamos, vemos os sorrisos do público.”