‘Novo ataque de Israel contra o Irã neste momento seria devastador’, diz professor

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (26), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirmou que o cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah permitirá a Israel concentrar suas forças em eliminar de forma definitiva o Hamas . Brustolin avalia ainda que um novo ataque israelense contra o Irã neste momento seria “devastador”, já que os recentes bombardeios destruíram os sistemas de defesa anti-aérea S-300 fornecidos pela Rússia . Além disso, a posse do republicano Donald Trump nos Estados Unidos seria o apoio que Israel desejava para “acabar com o financiamento iraniano ao terrorismo internacional”, diz os especialista.