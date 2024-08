Kelly Godoy, apresentadora da RECORD NEWS, é eleita a jornalista mais admirada do agronegócio 2024 Pela primeira vez, a emissora vence a premiação nacional do portal Jornalistas & Cia; saiba mais! Record News|Do R7 13/08/2024 - 19h03 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h05 ) ‌



Em seu discurso de vencedora, Kelly falou sobre as conquistas do programa da RECORD RECORD/Edu Moraes

Nesta segunda-feira (12), aconteceu na capital paulista a premiação do portal Jornalistas & Cia, que elege os +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2024. A apresentadora da RECORD NEWS, Kelly Godoy, venceu na categoria jornalista mais admirada da imprensa do agronegócio. É a primeira vez que a RECORD NEWS vence a premiação nacional.

Ao receber o prêmio, a comunicadora falou sobre a importância da cobertura do agronegócio e da conquista desse reconhecimento: “Preciso dizer que ano passado eu fui perigosa, eu fiz uma promessa aqui nesse evento dizendo o seguinte: ‘Olha, vai ter novidade!’ E aí, graças ao meu presidente, Anderson Souza, e a Camila Moraes, minha diretora de jornalismo, eu pude cumprir a promessa. A gente aumentou o tempo do agro na nossa grade. Então, eu fico muito feliz, porque hoje a RECORD NEWS é a única TV de canal aberto que tem o agro todos os dias”, comemora a jornalista.

O programa Agro Record News também ficou entre os três melhores programas de televisão especializados no mundo rural. Neste ano, o canal ampliou o seu tempo dedicado ao agro, sendo o único canal da TV aberta a transmitir diariamente uma atração do setor.