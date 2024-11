‘Muitas mulheres ainda sentem que precisam de aprovação ou apoio masculino para realizarem algo’, diz Natalia Beauty, em entrevista à RECORD NEWS Durante o programa Mulheres Positivas, a empresária e digital influencer destacou os desafios e aprendizados no mercado da estética Mulheres Positivas|Do R7 22/11/2024 - 19h27 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h27 ) twitter

Natália contou como conseguiu se livrar de uma enorme dívida financeira e se tornar uma mulher bem-sucedida Divulgação/RECORD NEWS

Na última quinta-feira (21), a empresária e influenciadora digital Natália Beauty foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, exibido pela RECORD NEWS. Durante a conversa, Natália compartilhou os desafios enfrentados em sua trajetória no mercado de trabalho, além de reflexões sobre os altos e baixos que marcaram sua carreira.

Ao falar sobre sua história, ela destacou a dificuldade de romper com determinados estereótipos. “Muitas mulheres ainda sentem que precisam de aprovação ou apoio masculino para realizarem algo. Treinei diversas mulheres que acreditavam não conseguir realizar grandes coisas sozinhas. Eram sempre os mesmos argumentos: ‘Eu não consigo sozinha, mas meu marido disse isso, mas meu pai, não sei o que’. É como se nós sempre precisássemos ter uma muleta masculina ao nosso lado porque senão, não somos capazes de conseguir nada”, analisa a influenciadora.

Saindo do nada e conseguindo superar uma grande dívida financeira, hoje, com sete anos de carreira, Natália conquistou espaço na área ao atender clientes famosas como Jade Picon, Bianca Andrade, Larissa Manoela, Sasha Meneghel e Bruna Griphao. Além disso, sua empresa utiliza as redes sociais para promover a venda de produtos.

A íntegra da entrevista de Natália Beauty no programa Mulheres Positivas, pode ser conferida no canal da RECORD NEWS no YouTube.

A RECORD NEWS transmite o Mulheres Positivas toda quinta-feira, a partir das 22h30 com reprise aos domingos às 13h30.