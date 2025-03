‘Sinto muito dizer isso para outras mães que também perderam filhos, mas, para mim, essa dor é algo que não passa’, diz Beth Szafir em entrevista ao Mulheres Positivas Empresária e relações públicas relembrou sua carreira, a transição para o mundo da moda e beleza, e os desafios pessoais que enfrentou Mulheres Positivas|Do R7 28/03/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h27 ) twitter

Beth Szafir compartilha sua trajetória em entrevista conduzida por Fabi Saad Divulgação/RECORD NEWS

Na última quinta (27), durante o programa Mulheres Positivas, da RECORD NEWS, a empresária, relações públicas e assessora de moda e beleza, Beth Szafir, compartilhou sua trajetória marcada por desafios, mudanças e superação. Em entrevista conduzida por Fabi Saad, Beth falou sobre sua carreira e a transição da área diplomática para o setor da moda e beleza.

No entanto, sua jornada também incluiu momentos de dor profunda. Durante a entrevista, Beth Szafir falou sobre a perda de sua filha, um episódio que marcou sua vida de forma irreversível.

“É surreal, muito duro. Pela lei da natureza, é normal perder os pais, e isso já dói. Agora, imagina perder um filho que nasceu de você. É muito triste, mas eu fiz o meu melhor. Tentei não dramatizar demais na frente das pessoas. Sempre procuro não dramatizar, porque não adianta, não vai trazê-la de volta. E eu tenho muitas pessoas que dependem do meu bom humor, do meu bem-estar. Já faz sete anos. E a dor não passa. Sinto muito dizer isso para outras mães que também perderam filhos, mas, para mim, essa dor é algo que não passa. Muito“, desabafou Beth.

Com formação em relações públicas na Suíça e experiência em embaixadas no Brasil, Beth Szafir construiu uma carreira sólida antes de migrar de carreira. Ao fundar sua própria empresa de consultoria e assessoria, encontrou um novo caminho profissional impulsionado por sua capacidade de adaptação.

“A embaixada veio no tempo em que eu morava no Rio de Janeiro, quando ainda era solteira. Quando voltei da Europa, saindo da Suíça, decidi que não queria trabalhar na área em que minha mãe e minhas quatro irmãs sempre trabalharam. Quatro não, três — uma morava nos Estados Unidos. Todas atuavam no ramo da moda, mas nesse momento eu não quis seguir esse caminho. Então, fui para a embaixada. Como sempre falei vários idiomas, isso foi algo natural para mim”, disse Beth Szafir.

Após sua experiência em embaixadas, ela decidiu se aventurar no mundo da moda e beleza, criando sua própria empresa de consultoria e assessoria. “A mudança me fez criar algo novo. Hoje eu adoro fazer assessoria de moda para lojas e para pessoas que me pedem”, disse Beth Szafir sobre sua decisão de se dedicar à consultoria e assessoria de moda e beleza.

Durante o bate-papo, Fabi Saad pediu para que Beth deixasse uma mensagem para meninas e mulheres, já que é um exemplo de uma “Mulher Positiva”.

“Seja você mesma, acredite no teu potencial. Viva a sua própria vida, não as vidas dos outros. Acredite em você! Seja feliz, o tempo todo! Riam, riam de tudo, achem graça na vida, porque a vida é uma maravilha”, finaliza Beth.

Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS pelo Youtube: