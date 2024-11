Ratos são bem-vindos! Carpinteiro cria vila em miniatura para receber roedores na Inglaterra

Nem sempre ratos são uma visita agradável, mas esse foi o caso para um carpinteiro inglês, que construiu uma vila em miniatura para receber esses 'hóspedes'. A ideia surgiu quando os roedores começaram a invadir o quintal e fizeram o pai dele, que tem demência, sorrir. O abrigo conta com comida e áreas temáticas que lembram o cenário de livros infantis. O criador é fotógrafo profissional e compartilha o conteúdo com 140 mil seguidores nas redes sociais . “Enquanto eu estiver vivo, esses animais serão recebidos e tratados com tudo do bom e do melhor”, afirma.