‘A formação e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais estão sendo prejudicados’, diz deputada Marina Helou sobre a proibição dos celulares nas escolas de SP Em entrevista ao News 19 Horas, a parlamentar revelou mais detalhes sobre seu Projeto de Lei aprovado na Alesp News das 19h|Do R7 13/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Helou ressalta pontos sobre o Projeto de Lei 293/2024, em conversa com o apresentador Rafael Algarte Divulgação/RECORD NEWS

No programa News 19 Horas desta terça (12), apresentado por Rafael Algarte, a deputada estadual, Marina Helou (Rede), ressaltou alguns pontos sobre o Projeto de Lei 293/2024 que propõe a proibição do uso de celulares em escolas públicas e privadas de São Paulo.

Rafael Algarte iniciou a entrevista, perguntando a respeito da criação do projeto. Em resposta, a deputada ressaltou que o texto foi desenvolvido com base em dados de especialistas, destacando os impactos negativos dos celulares no aprendizado.

“Construímos este projeto ouvindo especialistas, vendo dados e evidências do mundo todo mostrando o quanto o aprendizado dos nossos alunos, a saúde mental, a segurança, a formação, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais estão sendo prejudicados. Alguns estudos mostram que escolas de elite já avançaram nessa proibição, e precisamos garantir o mesmo para todas as crianças e adolescentes”, afirmou a parlamentar.

O uso de celulares será permitido em atividades pedagógicas definidas pelos professores, além de ser autorizado para alunos com deficiência que precisem de dispositivos de acessibilidade ou para casos médicos específicos, como o uso de aplicativos para controle de diabetes.

‌



“Será permitido em atividades pedagogicamente direcionadas, quando os professores decidirem, que precisam usar. A segunda exceção é para o uso de crianças com alguma deficiência que podem usar algum dispositivo para sua inclusão para sua acessibilidade ou em algum caso específico de uma necessidade médica. Por exemplo, na administração de insulina para alguns casos de diabetes que podem acontecer em celulares”, comentou a deputada.

Para concluir a entrevista, o apresentador questionou a deputada sobre os principais desafios dessa proibição nas escolas. Reconhecendo que um dos empecilhos está atrelado a falta de infraestrutura das instituições públicas de ensino. “Só pelo fato de o celular estar na mochila já prejudica a concentração dos alunos, no entanto, existem várias possibilidades com orçamentos em conta, para que o celular fique guardado e para que só possa ser retirado na hora de sair. Estamos conversando com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para termos certeza que a implementação será possível”, ressaltou Marina.

‌



Assinado por 43 deputados, nesta terça (12), a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 293/2024, alterando a Lei 12.730/2007 que proíbe o uso de telefones celulares em escolas do Estado de São Paulo, incluindo novos dispositivos e regras sobre o uso dos equipamentos eletrônicos.

Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS pelo Youtube: