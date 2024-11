Exclusivo: 1ª mulher eleita na prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa quer congelar IPTU por 2 anos

Durante entrevista exclusiva à RECORD NEWS, nesta terça-feira (29), a primeira mulher da história a ocupar o cargo de prefeita de Aracaju, no Sergipe, Emília Corrêa (PL) falou sobre seu plano de governo, ou, como ela intitula, “plano de solução”. Durante a conversa, Emília ponderou que irá atuar de forma intensiva na transição de governo, e que irá priorizar ações em torno da infraestrutura e do transporte público. “Nossa intenção é licitar de forma adequada para levar um transporte de qualidade, com tarifa mais barata, ar-condicionado e segurança”, afirmou. A prefeita ainda assumiu seu compromisso inicial com as pautas da saúde, e reforçou que irá manter a promessa de campanha eleitoral de 'congelar', por dois anos, o IPTU na cidade de Aracaju.



Emília foi eleita no segundo turno com 57,46% dos votos. Na política, foi suplente de vereadora em 2012, e assumiu o mandato entre março de 2013 e abril de 2014. Quatro anos mais tarde, em 2016, foi eleita vereadora e reeleita em 2020.